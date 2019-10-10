Зеленский проводит пресс-марафон на фудкорте (онлайн-трансляция)

По словам пресс-секретаря Зеленского, "марафон" может длиться до 10 часов.

В четверг, 10 октября, в столице в Kyiv Food Market происходит пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Событие началась в 10:00. Так, глава государства будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня. По словам пресс-секретаря Зеленского, "марафон" может длиться до 10 часов.

Формат мероприятия предполагает, что представители медиа будут задавать вопросы президенту группами по 7-10 человек. Группы будут сменять друг друга каждые полчаса. Они сформированы по списку аккредитации.

Ранее, 1 октября, в 19.00 президент Владимир Зеленский провел брифинг, на котором объяснил, подписала Украина "формулу Штайнмайера".