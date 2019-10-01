Зеленский срочно провел брифинг (видео)
19:04, 01 октября 2019Политика
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В Офисе президента не уточнили, в связи с чем созывается брифинг.
Владимир Зеленский / REUTERS
Во вторник, 1 октября, в 19.00 начался брифинг президента Украины Владимира Зеленского.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, брифинг состоится в пресс-центре Офиса президента по ул. Банковой, 11.
Вход для журналистов - по паспортам и служебным удостоверениям.
В Офисе президента не уточнили, в связи с чем созывается брифинг.
Как сообщал УНИАН, правительство будет проводить заседание в обновленном формате – без прессы. Предполагается, что каждый раз после завершения заседания премьер-министр или члены правительства будут проводить пресс-брифинг для СМИ с разъяснениями относительно решений, принятых на заседании.
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