Зеленский срочно провел брифинг (видео)

В Офисе президента не уточнили, в связи с чем созывается брифинг.

Во вторник, 1 октября, в 19.00 начался брифинг президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте такжеЗеленский уволил Данилюка с должности секретаря СНБО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, брифинг состоится в пресс-центре Офиса президента по ул. Банковой, 11.

Вход для журналистов - по паспортам и служебным удостоверениям.

В Офисе президента не уточнили, в связи с чем созывается брифинг.

Как сообщал УНИАН, правительство будет проводить заседание в обновленном формате – без прессы. Предполагается, что каждый раз после завершения заседания премьер-министр или члены правительства будут проводить пресс-брифинг для СМИ с разъяснениями относительно решений, принятых на заседании.