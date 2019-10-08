У Яроша против отвода сил на Донбассе – обещают завести на позиции ВСУ добровольцев (видео)

Заместитель Яроша сообщил о "полной мобилизации" и потребовал срочной встречи с президентом Зеленским.

Заместитель командира «Украинской добровольческой армии» Андрей Гергерт заявил, что в случае отвода подразделений ВСУ с позиций на Донбассе их место займут добровольцы.

Соответствующее заявление Гергерт сделал в эфире канала ATR.

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"Как главнокомандующий, президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне, а мы заявляем: мы с войны не пойдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем туда тысячи людей", - указал он.

"За "добровольцев" прошли около 20 тысяч человек, только через мое подразделение прошло несколько тысяч. Объявлена полная мобилизация, мы ни одного метра украинской земли не отдадим", - подчеркнул замглаві УДА.

Гергерт также потребовал срочной встречи с Зеленским, добавив, что чем скорее она произойдет, тем быстрее начнутся "победные процессы в этой войне".

«Другие все истории, которые шепчет Путин, которые шепчет, по большому счету, Европа – это все заигрывания с нами. Они все реализуют то, что он задумал. Что думает Путин – мы против этого», – заявил он.

Лидер УДА Дмитрий Ярош, судя по его публикации в соцсетях, выступает против так называемой "формулы Штайнмайера".

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске договорились о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

Разведение должно начаться 7 октября при условии соблюдения в течение семи дней режима тишины, однако боевики продолжали вести обстрелы.