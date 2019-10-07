Жители Золотого "в целом поддерживают" концепцию разведения сил – Загороднюк

В городе Золотое Луганской области после разведения войск будет создан центр по координации действий представителей Вооруженных сил Украины, Нацполиции и других структур.

Жители города Золотое Луганской области, который находится на линии разграничения, «в целом поддерживают» концепцию разведения сил.

Об этом министр обороны Украины Андрей Загороднюк сказал во время рабочей поездки в район проведения операции Объединенных сил на востоке Украины, сообщается на сайте Минобороны.

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Отмечается, что Загороднюк, начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак, заместитель начальника Нацполиции Вадим Троян и министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда посетили Золотое, где в рамках достигнутых в предыдущие годы в Минске договоренностей запланирован процесс разведение войск.

Глава оборонного ведомства встретился с местными жителями, волонтерами и военнослужащими Вооруженных сил Украины, выполняющими боевые задачи в указанном населенном пункте.

«Мы общались с большим количеством людей, в том числе спросили об их отношении к процессу разведения войск, к тем событиям, которые происходят. Могу с уверенностью сказать - местное население в целом поддерживает концепцию разведения сил и те планы, которые у нас есть», - отметил министр.

Он сообщил, что по результатам проведенных встреч планируется создать координационный центр, который будет подчиняться местной администрации и координировать действия представителей ВСУ, Нацполиции и других структур. Задачей центра будет оперативное решение всех проблемных вопросов граждан и обеспечение их безопасности.

Загороднюк заверил, что совместными усилиями армейцев и власти будет обеспечен надлежащий уровень безопасности людей.

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске договорились о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

Разведение должно было начаться 7 октября при условии соблюдения в течение семи дней режима тишины, однако боевики продолжали вести обстрелы.

Сегодня глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в районе населенных пунктов Петровское и Золотое откладывается из-за обстрелов контролируемыми Россией боевиками.