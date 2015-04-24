Климкин убеждает ЕС не бояться миграционных рисков от предоставления Украине безвизового режима
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что прилагает усилий, чтобы снять опасения Европейского Союза относительно миграционных рисков при условии предоставления Украине безвизового режима.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телеканала 1+1 в программе "Право на власть".
"У нас есть очень четкий план по каждой группе реформ, очень много сделано, в ближайшие месяцы, эти реформы будут завершенными", - сказал Климкин.
Вместе с тем, он акцентировал внимание, что пока из-за событий на Донбассе, появилось много внутренних переселенцев. "В Европе многие боятся, что это дополнительный миграционный риск, что кто-то получит паспорт, поедет, и останется, не будет придерживаться европейских норм", - рассказал Климкин, отметив, что предыдущие инициативы, которые касались для примера малого пограничного движения не приводили к тому, что украинцы нарушали правила пересечения границы.
"Я также всегда доказываю, что безвизовый режим, это во-первых, больше безопасности для самого Европейского Союза, поскольку это - четкое понимание и четкий трекинг, четкое отслеживание всех с биометрическими паспортами...", - отметил Климкин.
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По его убеждению, возможность путешествовать в ЕС является своеобразной принадлежностью к Евросоюзу и в определенной мере, глотком свободы.
"Поэтому я борюсь сейчас, за следующую, очень простую формулировку, следующий очень простой, но реальный месседж во время Рижского саммита, где будет написано "Украина получает безвизовый режим", то есть вот все эти дела с Донбассом, все эти политические опасения не являются проблемами", - подчеркнул Климкин, выразив надежду, что Украина в ближайшее время получит безвизовый режим.
"Нам нужно завершить реформы, мы знаем как это сделать, и знаем, когда это будет сделано, но любые опасения и страхи относительно украинцев, они не имеют под собой основы. И вот как раз с этим мы сейчас политически боримось. И очень надеюсь, что мы боремся успешно", - резюмировал Климкин.
При этом, отвечая на вопрос, какие страны выступают против предоставления Украине безвизового режима, глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что более традиционные члены Евросоюза относятся более осторожно к безвизовому режиму.