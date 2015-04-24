Климкин убеждает ЕС не бояться миграционных рисков от предоставления Украине безвизового режима



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телеканала 1+1 в программе "Право на власть".

"У нас есть очень четкий план по каждой группе реформ, очень много сделано, в ближайшие месяцы, эти реформы будут завершенными", - сказал Климкин.

Вместе с тем, он акцентировал внимание, что пока из-за событий на Донбассе, появилось много внутренних переселенцев. "В Европе многие боятся, что это дополнительный миграционный риск, что кто-то получит паспорт, поедет, и останется, не будет придерживаться европейских норм", - рассказал Климкин, отметив, что предыдущие инициативы, которые касались для примера малого пограничного движения не приводили к тому, что украинцы нарушали правила пересечения границы.

"Я также всегда доказываю, что безвизовый режим, это во-первых, больше безопасности для самого Европейского Союза, поскольку это - четкое понимание и четкий трекинг, четкое отслеживание всех с биометрическими паспортами...", - отметил Климкин.

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По его убеждению, возможность путешествовать в ЕС является своеобразной принадлежностью к Евросоюзу и в определенной мере, глотком свободы.

"Поэтому я борюсь сейчас, за следующую, очень простую формулировку, следующий очень простой, но реальный месседж во время Рижского саммита, где будет написано "Украина получает безвизовый режим", то есть вот все эти дела с Донбассом, все эти политические опасения не являются проблемами", - подчеркнул Климкин, выразив надежду, что Украина в ближайшее время получит безвизовый режим.

"Нам нужно завершить реформы, мы знаем как это сделать, и знаем, когда это будет сделано, но любые опасения и страхи относительно украинцев, они не имеют под собой основы. И вот как раз с этим мы сейчас политически боримось. И очень надеюсь, что мы боремся успешно", - резюмировал Климкин.

При этом, отвечая на вопрос, какие страны выступают против предоставления Украине безвизового режима, глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что более традиционные члены Евросоюза относятся более осторожно к безвизовому режиму.