Окружение Ющенко готовится к тому, что Тимошенко будет идти в Президенты

Популистские действия правительства указывают на то, что БЮТ готовится к президентским выборам.

Такое мнение высказал депутат фракции "Наша Украина – Народная самооборона", член президиума партии “Единый центр” Михаил ПОЛЯНЧИЧ в интервью сайта “Гарт”.

“То, что БЮТ готовится самостоятельно идти на президентские выборы, уже всем давно известно”, - сказал М.ПОЛЯНЧИЧ, добавив, что это уже стало очевидным.

«По тем популистскими действиями и поступками экономического характера, которые имеют место сегодня, можно судить, что идет подготовка к президентским выборам», – отметил М.ПОЛЯНЧИЧ.

При этом он добавил, что окружение Президента готовится к такому шагу со стороны Юлии ТИМОШЕНКО.

По словам М.ПОЛЯНЧИЧА, официального юридического документа, который бы засвидетельствовал обещание БЮТ в случае создания демократической коалиции не выдвигать собственного кандидата в Президенты, нет.

«Однако вести переговоры стоит до конца - на то она и политика», - убежден он.

Вместе с тем, результат таких переговоров М.ПОЛЯНЧИЧ ставит под большое сомнение.

«Выборы в Киеве - вот индикатор того, можно договориться или нет», - подчеркнул депутат.