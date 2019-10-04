НАПК откроет доступ к декларациям военных прокуроров с марта 2017 года

НАПК раскроет декларации и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии военных прокуроров за весь период действия специальных мер безопасности с марта 2017 года по 4 октября 2019 года, и не будет закрывать их в дальнейшем.

Национальное агентство по предотвращению коррупции в течение следующей недели откроет доступ к декларациям военных прокуроров в публичной части реестра.

Как сообщает пресс-служба НАПК, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Нацагентства.

Читайте такжеВо фракции "Слуга народа" выступают за перезагрузку НАПК

"Согласно разъяснению заместителя генерального прокурора – главного военного прокурора Виктора Чумака, НАПК раскроет декларации и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии военных прокуроров за весь период действия специальных мер безопасности с марта 2017 года по 4 октября 2019 года, и не будет закрывать их в дальнейшем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уполномоченные лица НАПК уже начали работы по открытию данных, а все декларации военных прокуроров станут доступны для просмотра в Реестре в течение следующей недели.

Как сообщал УНИАН, главный военный прокурор Виктор Чумак отменил постановление о применении мер специальной безопасности от 31 марта 2017 года, согласно которому была обеспечена конфиденциальность данных ряда должностных лиц военной прокуратуры.

Пресс-секретарь главного военного прокурора Евгения Сливко объяснила УНИАН, что это означает, что НАПК должно незамедлительно открыть на своем сайте декларации военных прокуроров по 2017-2019 годы, и на будущее декларации прокуроров также будут в открытом доступе.

Каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ними на официальном сайте НАПК в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.