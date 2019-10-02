Рада приняла закон о сокращении государственного финансирования партий и реформе НАПК

Согласно документу, политсила имеет право на получение государственного финансирования уставной деятельности, если на последних очередных или внеочередных выборах народных депутатов ее избирательный список кандидатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе получил не менее 5% (ранее - не менее 2%) голосов от общего числа избирателей

Верховная Рада Украины приняла президентский закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению эффективности институционального механизма предотвращения коррупции (№1029).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 237 народных депутатов из 397, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметила, представляя законопроект, председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская, законопроектом предлагается "вместо нескольких членов НАПК, которые работают в режиме коллективной безответственности, избрать одного нового председателя НАПК ".

"Сделать это через конкурсную комиссию с участием международных экспертов. Так, как это происходило для отбора судей Антикоррупционного суда", - сказала депутат.

Также, добавила она, законопроектом предусматривается "наконец запустить автоматическую проверку деклараций чиновников и закрыть все эти "дыры" в режиме декларирования имущества чиновников, за которыми прятались коррупционеры".

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Документ предлагает в законе "О политических партиях в Украине" установить, что политсила имеет право на получение государственного финансирования уставной деятельности, если на последних очередных или внеочередных выборах народных депутатов ее избирательный список кандидатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе получил не менее 5% (ранее - не менее 2%) голосов от общего числа избирателей, поданных по все м избирательным спискам кандидатов в народные депутаты в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Также устанавливается, что ежегодный объем государственного финансирования уставной деятельности политических партий, имеющих право на такое финансирование, составляет одна сотая (ранее - две сотых) размера минимальной заработной платы, установленного на 1 января года, предшествующего году выделения средств государственного бюджета, умноженного на общее количество избирателей, принявших участие в голосовании в общегосударственном многомандатном избирательном округе на последних очередных или внеочередных парламентских выборах.

Кроме того, в Законе "О предотвращении коррупции» определяется, что руководство деятельностью НАПК осуществляет его председатель, который назначается на должность и освобождается от должности Кабинетом министров в порядке, определенном этим законом.

Согласно документу, председателем Нацагентства может быть гражданин Украины не моложе 35 лет, который имеет высшее образование, владеет государственным языком, является добродетельным и компетентным, способен по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню, состоянию здоровья выполнять соответствующие служебные обязанности. Относительно требований к высшему образованию, то оно должна быть получено в Украине (или на территории бывшего СССР до 1 декабря 1991 года) по образовательно-квалификационному уровню специалиста или магистра, а также высшее образование по соответствующему образовательно-квалификационному уровню, полученное в иностранных государствах.

На должность председателя НАПК, а также заместителя председателя не может быть назначено лицо, которое, в частности, привлекалась на основании обвинительного приговора, вступившего в законную силу, к уголовной ответственности за совершение коррупционного преступления, или на которое в течение последнего года налагалось административное взыскание за совершение правонарушения, связанного с коррупцией.

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Председатель Нацагентства назначается сроком на 4 года. Одно и то же лицо не может занимать эту должность два срока подряд. Назначение происходит согласно результатам открытого конкурсного отбора, который организует и проводит конкурсная комиссия. В ее состав входят: три человека, определенные Кабинетом министров; три человека, определенные правительством на основании предложений доноров, которые в течение последних двух лет до дня окончания срока полномочий председателя Нацагентства или до дня досрочного прекращения его полномочий оказывали Украине международную техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Председатель НАПК может иметь трех заместителей, которых он назначает и освобождает от должности.

Предполагается, что полномочия председателя НАПК прекращаются правительством досрочно, в частности, в случае назначения или избрания на другую должность с его согласия; достижения 65 лет.

Он, в частности, организует и контролирует работу Национального агентства, несет персональную ответственность за законность, прозрачность и эффективность деятельности ведомства, отчитывается о его работе; назначает на должности и освобождает от должностей работников Национального агентства; распределяет обязанности между своими заместителями.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме изменений в статьи 46, 52 Закона «О предотвращении коррупции" (ст. 46 - "Информация, которая указывается в декларации", ст. 52 - "Дополнительные меры осуществления финансового контроля»), которые вводятся в действие с 1 января 2020 года.