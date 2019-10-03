Ветеринар и учитель истории: что известно о новом секретаре СНБО Алексее Данилове

В собственности у новоназначенного чиновника – коллекции картин и фарфоровых статуэток, а также огромное собрание книг.

В четверг, 3 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). До этого он занимал должность заместителя секретаря Совета.

УНИАН собрал всю известную информацию о жизни, трудовой деятельности и семье Алексея Данилова.

Биография и трудовая деятельность

Читайте такжеЗеленский уволил Данилюка с должности секретаря СНБОАлексей Данилов родился 7 сентября 1962 года в Красном Луче Луганской области.

В 1981 году – окончил Старобельский совхоз-техникум по специальности ветеринар.

В 1999 году – окончил Луганский государственный педагогический университет имени Т. Шевченко по специальности учитель истории.

В 2000 году получил степень магистра менеджмента в Восточноукраинском национальном университете имени В. Даля, а также окончил Луганский институт внутренних дел МВД Украины по специальности юрист

В 1981 году Данилов работал ветеринарным фельдшером в подсобном хозяйстве Ворошиловградского завода фруктово-минеральных вод и был призван в ряды советской армии.

С 1983 по 1987 год – работал ветеринаром в «Зооуголке» в парке 1 Мая города Ворошиловграда (старое название Луганска).

В 1987 году Данилов открыл кооператив «Белый Аист» и был его председателем до 1990 года.

С 1991 по 1994 год – занимался частным предпринимательством и был директором МПП «Вера» в Луганске.

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С 1999 по 2002 год – преподавал в Восточноукраинском национальном университете имени В. Даля.

В 2000 году Данилов был советником в парламентском Комитете по вопросам промышленной политики и предпринимательства.

С октября 2001 по февраль 2005 года – основал общественную организацию «Луганская инициатива» и был её председателем. Параллельно с этим был заместителем директора Института европейской интеграции и развития.

С февраля по ноябрь 2005 года – занимал должность председателя Луганской облгосадминистрации.

С мая 2006 и до ноября 2007 года – был народным депутатом от Блока Юлии Тимошенко. Состоял в Комитете по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления

После этого вернулся в Институт европейской интеграции и развития на предыдущую должность заместителя председателя.

Заместителем секретаря СНБО Данилов стал с 23 июля 2019 года.

В начале 2000-х гг. – был членом партии «Яблоко» и Партии вольных демократов.

Семья и имущество

Алексей Данилов женат на Людмиле Даниловой, у него четверо детей и семеро внуков.

Читайте такжеСекретарь СНБО Данилюк написал заявление об отставке, Зеленский рассмотрит его после возвращения из СШАСогласно электронной декларации, у Данилова есть квартира в Киеве общей площадью 352.3 кв. м и стоимостью по последней оценке около 1,2 миллиона гривень. Кроме того, у него в собственности терраса, кладовая и мастерства в столице, а также жилой дом (446 кв. м.) и земельный участок (3160 кв. м.) в селе Мархаловка Васильковского района Киевской области.

Помимо прочего, Данилов владеет коллекцией картин (102 штук), коллекцией фарфоровых статуэток. 495 штук и собранием книг (20160 экземпляров)

В собственности у жены значится автомобиль Lexus RX 350 2012 года выпуска, а также пакет акций ЧАО «Киевский деревообрабатывающий комбинат». Кроме того, она является конечным бенефициарным собственником сразу нескольких компаний – ЧП «Фирма «А.М.Д.», ООО «Издательское агентство «АФП», ООО «Издательское агентство «АМ», ООО «Новострой инвест», ООО «Томат Плюс».

Скандалы

Как пишет Depo.ua, когда Данилову было 31 год, он стал самым молодым мэром Луганска в истории города.

Однако оценки его мэрской деятельности – очень неоднозначные, от «лучший мэр» до «афериста и проходимца».

Отмечается, что мэрское кресло он покинул в 1997 году со скандалом – его сняли с поста из-за конфликта с оппозиционными к нему депутатами.

Правда, согласно другой версии, у него произошел конфликт с тогдашним заместителем губернатора Луганщины Александром Ефремовым, который и стал причиной его переезда в Киев.

Данилова обвиняли в финансовых махинациях, совмещении власти и бизнеса. Кроме того, местная пресса также связывала его с известным луганским криминальным авторитетом Доброславом, застреленным в 1998 году.