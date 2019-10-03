Зеленский назначил нового секретаря СНБО

Перед этим президент освободил Данилова от должности заместителя секретаря СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Соответствующий указ № 733/2019 от 3 октября размещен на сайте главы государства.

«Назначить Данилова Алексея Мячеславович секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины», - говорится в документе.

Перед этим президент указом № 732/2019 освободил Данилова от должности заместителя секретаря СНБО.

Справка УНИАН. Алексей Данилов родился 7 сентября 1962 года в Красном Луче Луганской области. Окончил Луганский педагогический университет им. Шевченко (учитель всемирной истории), Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля (магистр менеджмента) и Луганский институт внутренних дел МВД Украины (2000) (юрист).

С 25 мая 2006 года по 23 ноября 2007 года был народным депутатом V созыва от «Блока Юлии Тимошенко».

С 23 июля 2019 года и до назначения на должность секретаря СНБО Данилов занимал должность заместителя секретаря СНБО.