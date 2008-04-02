Позиция Германии по присоединению Киева и Тбилиси к ПДЧ непреклонна

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что поспешные решения относительно Украины и Грузии могут нанести вред всем участникам переговоров. Она заявила об этом в канун открытия саммита Североатлантического альянса в Бухаресте.

Ангела Меркель дала понять, что двери в НАТО остаются для Украины открытыми. Однако Украина должна сначала прийти к внутриполитическому консенсусу, то есть, большинство населения должно высказаться за вступление в НАТО. Спикер фракции свободных демократов в Бундестаге Маркус Ленинг считает, что ничего не случится, если Украина еще год - второй подождет: «Мы говорим не о членстве, а о подготовке к этому - к так называемому плану приобретения членства в НАТО. Я был бы за то, чтобы этот план был отсрочен на два-три года». На стремительном решении настаивают США, которые хотели бы уже сейчас открыть двери альянса для Киева. Эта ситуация вполне может стать для НАТО лакмусовой бумажкой внутреннего согласия, поскольку в Европе эту позицию разделяют не все. «В случае с Украиной, американцы формируют перспективы с определенными позитивными сигналами, тогда как Европа демонстрирует осторожность и скепсис», - сказал немецкий эксперт по НАТО Свен Зингхофен.

Немецкая волна