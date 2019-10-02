СМИ отыскали фото красотки, из-за которой нардеп Кива перевозбудился в Раде и начал ласкать себя

Нардеп Кива "засветил" в Раде номер телефона модели, с которой переписывался.

По информации СМИ, девушка, из-за которой нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива угодил в интимный скандал, оказалась моделью из Одессы.

Об этом сообщает "Обозреватель", уточняя, что девушку зовут Юлия Панкратова.

В ее профиле на Facebook указано, что девушка занимается организацией конкурсов, а также связана с модельным бизнесом. Одесситка указала и тот факт, что сейчас "без пары".

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Напомним, утром 2 октября нардеп Кива пытался скрыть от журналистов свою переписку, стоя близ трибуны парламента. Но представитель СМИ Всеволод Филимоненко снял на видео, с кем общался народный избранник - моделью, которая подписана у Кивы в смартфоне как "Юля конкурс красоты Одесса".

После переписки с девушкой, как можно увидеть на записи, нардеп от ОПЗЖ стал активно теребить штаны в районе ширинки. Создается впечатление, что он ласкает свои половые органы. Затем Кива зачем-то приподнял штанины и подтянул носки.