Коалиция договорится по кадровым вопросам не ранее следующей пленарной недели ВР - Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий.

Он отметил, что вчера на Совете коалиции поддержано предложение о том, что “когда будет общий пакет всех кадровых назначений, тогда этот вопрос будет согласован и вынесен на голосование”.

“Выборочно, по определенным направлениям, кадровые вопросы могут не набирать голосов”, - отметил он.

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Как известно, следующая пленарная неделя, согласно календарному плану, должна быть с 5 по 8 мая, но в настоящее время в парламенте Украины зарегистрирован проект постановления, которым предусматривается внесение изменений в календарный план и перенос пленарных заседаний, которые должны проходить с 5 по 8 мая, на пленарную неделю с 12 по 15 мая.

Как сообщал УНИАН, ряд участников парламентской коалиции требуют как можно быстрее изменить состав ЦИК, руководителей Счетной палаты, Антимонопольного комитета, Фонда госимущества, уполномоченного по правам человека и ряд других должностных лиц, которые назначаются Верховной Радой.