Комитет свободы слова обратится в МВД и СБУ относительно расследования убийства Бузины

Такое решение депутаты приняли единогласно на очередном заседании 22 апреля, сообщает «Телекритика».

Заседание пройдет в закрытом режиме.

«Мы обязательно должны задержать исполнителей убийства, чтобы узнать, кто заказчик. Это особенно важно перед майскими мирами», - сказала председатель комитета Виктория Сюмар.

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Кроме того Виктория Сюмар назвала убийство Олеся Бузины политическим. «Его убили за его политические взгляды», - сказала она.

Напомним, 16 апреля около 13.30 в Киеве, во дворе собственного дома по вул. Дегтяревской, был убит скандально известный публицист и писатель Олесь Бузина.

Народный депутат, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что не исключает, что убийства скандально известного журналиста Олеся Бузины и бывшего депутата парламента от Партии регионов Олега Калашникова организовано российскими спецслужбами.