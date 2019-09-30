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Меркель назначила уполномоченного по газовому транзиту через Украину

21:53, 30 сентября 2019
Политика
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В Германии назначен уполномоченный по газовому транзиту через Украину / фото twitter.com/melnykandrij

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Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в Twitter.

«Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Бернарда Вальдерзее уполномоченным немецкого правительства относительно обеспечения газового транзита через Украину. Приятно, что свой первый официальный визит специальный посланник совершил именно в украинское посольство в Берлине", - написал Мельник, разместив фотографию со встречи с уполномоченным.

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Теги: #газ