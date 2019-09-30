Меркель назначила уполномоченного по газовому транзиту через Украину
21:53, 30 сентября 2019Политика
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Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Бернарда Вальдерзее уполномоченным немецкого правительства по обеспечению газового транзита по Украине.
В Германии назначен уполномоченный по газовому транзиту через Украину / фото twitter.com/melnykandrij
Канцлер Германии Ангела Меркель назначила уполномоченного по транзиту газа через Украину.
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Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в Twitter.
«Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Бернарда Вальдерзее уполномоченным немецкого правительства относительно обеспечения газового транзита через Украину. Приятно, что свой первый официальный визит специальный посланник совершил именно в украинское посольство в Берлине", - написал Мельник, разместив фотографию со встречи с уполномоченным.
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