У Зеленского прокомментировали причастность России к скандалу вокруг звонка Трампа

27 сентября пресс-секретарь Палаты представителей Нэнси Пелоси в эфире MSNBC предположила, что Россия «приложила руку» к скандалу вокруг телефонного разговора президентов Украины и США.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал «конспирологическим сговором» причастность России к скандалу вокруг разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Зеленского.

Об этом он сказал в интервью ТСН.Тижню 20 сентября вечером.

Комментируя заявление пресс-секретаря Палаты представителей Нэнси Пелоси о том, что Россия, вероятно, «приложила руку» к скандалу вокруг телефонного разговора Зеленского и Трампа, Ермак сказал: «Я считаю, что это уже такие конспирологические сговоры. Поэтому мне трудно это комментировать».

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«Мое отношение, моя позиция: оно базируется на фактах, которые я знаю. Мне очень трудно какие-то предположения кого-то комментировать», - добавил Ермак.

Как сообщал УНИАН, между Белым домом и Конгрессом разгорелся скандал после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений подал записку генеральному инспектору, где говорилось, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами. В СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским Трамп мог не раз настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

21 сентября конгрессмены США обратились в администрацию Трампа с требованием предоставить стенограмму его разговора с Зеленским. Пелоси 24 сентября объявила о том, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося 25 июля. Стенограмма была рассекречена после распоряжения Трампа.

В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена.

27 сентября Пелоси в эфире телеканала MSNBC предположила, что Россия, вероятно, «приложила руку» к скандалу вокруг телефонного разговора Зеленского и Трампа. Пелоси сравнила ситуацию с вмешательством РФ в президентские выборы в США в 2016 году. Она сказала: «Кстати, я думаю, что Россия приложила руку к этому». В то же время, Пелоси не конкретизировала и не предоставила больше объяснения своего мнения о роли РФ в ситуации с утечкой информации после телефонного разговора Трампа и Зеленского.