Завтра шахтеры планируют митинговать под зданием Рады

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявляет, что завтра в 9.00 шахтеры пойдут митинговать к Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Волынец сказал во время митинга возле Министерства энергетики и угольной промышленности, где собрались шахтеры.

“Сейчас мне звонят лидеры из регионов. Они говорят о готовности ехать сейчас в Киев. Я посчитал, что 10 тысяч шахтеров сейчас готовы ехать сюда в поддержку”, - сказал Волынец.

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Он заметил: “Мы предлагаем завтра в 9 часов собраться возле Верховной Рады. И когда будут идти депутаты, вы их знаете, останавливать, общаться с ними. И будем надеяться, что завтра они готовы будут рассмотреть все вопросы, которые мы выносили. Они слышали наши вопросы на съезде”.

Кроме того, по словам Волынца, множество представителей различных общественных организаций готовы присоединиться к шахтерам. “Чернобыльцы, афганцы, представители обманутых вкладчиков, представители различных общественных организаций, которые пытаются защитить тех людей, которые не получают социальные выплаты, которые не могут оплатить коммунальные платежи”, - отметил он.

Волынец также призвал представителей милиции, охраняющих вход в здание министерства, “не провоцировать тех, кто здесь есть”.