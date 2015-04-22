Шахтеры установили первую палатку под Министерством энергетики в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, палатка установлена напротив центрального входа в министерство.

Шахтеры установили палатку после того, как неизвестные лица пытались помешать им в этом.

Как заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, шахтеры намерены ждать министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина.

Читайте такжеВ центре Киева протестуют более тысячи шахтеров (фоторепортаж)

“Мы сейчас разобьем палаточный городок там и поставим вагонетку. Будем ждать возвращения Демчишина из Соединенных Штатов Америки”, - сказал он.

На уточнение, большой ли планируется палаточный городок, Волынец отметил, что "это немного палаток".

“Сегодня мы будем советоваться и примем решение завтра”, - сказал он и добавил, что часть шахтеров останется возле здания министерства на ночь.

Напомним, шахтеры собрались на митинг в Киеве с требованием полного погашения задолженности по заработной плате и направления средств на поддержку и развитие угольной промышленности Украины.