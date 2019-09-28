В США требуют привлечь к ответственности Трампа за "давление" в разговоре с Зеленским

В открытом письме бывшие сотрудники спецслужб заявляют, что действия Трампа вызывают "серьезное беспокойство о национальной безопасности".

Более 300 бывших сотрудников американских спецслужб обратились к Конгрессу с открытым письмом с требованием привлечь президента США Дональда Трампа к ответственности за "давление на иностранного лидера" во время разговора с Владимиром Зеленским и "недобросовестное злоупотребление властью".

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на CBS News.

В письме отмечается, что в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп "оказал давление на иностранного лидера" с целью начать расследование в отношении его политического противника - Джо Байдена.

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В открытом письме бывшие сотрудники спецслужб заявляют, что действия Трампа вызывают "серьезное беспокойство о национальной безопасности".

"Президент Трамп, по-видимому, использовал власть и ресурсы самого высокого поста в стране, чтобы осуществить дополнительное иностранное вмешательство в наши демократические процессы. Это было бы недобросовестным злоупотреблением властью. Это также представляло бы попытку подчинить национальные интересы Америки личным политическим интересам президента", - заявили участники группы National Security Action.

Авторы письма озвучили предположение, что любые попытки помешать интересам США на мировой арене, основанные на личной выгоде, "могут сделать страну более уязвимой перед угрозами", и заявили, что внешняя политика Америки "может быть опасно искажена из-за удовлетворения интересов одного человека".

Как сообщал УНИАН, Белый дом опубликовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента американского лидера.

В разговоре Трамп напоминает Зеленскому, что Джо Байден как вице-президент США в 2016 году лоббировал увольнение генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Чиновники Белого дома пытались закрыть доступ к стенограмме телефонного разговора Трампа с Зеленским.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.