Трамп о жалобе на его разговор с Зеленским: фальшивая новость и охота на ведьм
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал рассекреченную жалобу сотрудника американских спецслужб, который указал на нарушения во время его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Читайте такжеТрамп поручил в мае отменить запланированный визит на инаугурацию Зеленского – рассекреченная траурСвое мнение по этому поводу Трамп написал в Twitter.
«Информатор с информацией из вторых рук? Еще одна фальшивая новость! Посмотрите, что было сказано во время очень хорошего, без давления, звонка. Еще одна охота на ведьм!» – написал Трамп.
Кроме того, он также отметил, что председателю Комитета по вопросам разведки Палаты представителей США сенатору-демократу Адаму Шиффу нельзя доверять в этом деле.
«Адам Шифф не заслуживает доверия. Еще одна фантазия, чтобы навредить Республиканской партии!» – написал Трамп во втором сообщении.
Как ранее сообщал УНИАН, в этой жалобе говорится о том, что Белый дом хотел «заблокировать» все записи телефонных разговоров президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.