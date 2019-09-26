В ОПУ отреагировали на ситуацию с каналом "112 Украина" и анонсировали обновление состава Нацсовета

В Офисе президента Украины подчеркнули, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства, в то же время все вещатели должны соблюдать законодательство и условия лицензии.

В Офисе президента Украины следят за ситуацией с лишением телеканала «112 Украина» лицензии на вещание и анонсировали обновление состава Национального совета по вопросам телерадиовещания.

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Об этом говорится в размещенном в Facebook сообщении Офиса главы Украинского государства.

«Офис президента Украины следит за ситуацией телеканала «112 Украина». Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства», - отмечается в сообщении.

В то же время в Офисе президента подчеркнули, что все вещатели должны соблюдать законодательство и условия лицензии.

«Вскоре будет обновлен состав Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Надеемся, что это поможет упорядочить ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовыми принципами демократии», - подчеркнули в президентском офисе.

Как сообщал УНИАН, на сайте телеканала «112 Украина» отмечается, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил телеканал "112 Украина" лицензии на цифровое вещание.

Также на заседании Нацсовета было принято решение об отказе в продлении действия лицензий на цифровое вещание пяти региональным компаниям: ООО «Новый формат ТВ», ООО «Ариадна ТВ», ООО «Партнер ТВ», ООО «ТВ Выбор» и ООО «Лидер ТВ», которые ретранслировали "112 Украина".