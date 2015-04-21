Депутаты Сейма Польши: Региональной реформы бояться не нужно

Децентрализация крайне важна для Украины, однако нельзя ограничиваться механическим перераспределением полномочий. Необходимо дать общинам необходимые ресурсы, а также обеспечить возможности участия граждан в принятии решений. Об этом говорили на круглом столе “Региональная реформа в Украине: плюсы и минусы для Львовщине”, который прошел 21 апреля во львовском пресс-клубе по инициативе Высшей школы профессиональной политики.

Томаш Каминськи, депутат сейма Республики Польша, призвал не бояться проведения региональной реформы. “Нет плохих или хороших реформ - есть только хорошо или плохо подготовленные. Децентрализация - это не федерализация. Одна Конституция, один парламент, один президент, одна система права и налогообложения для всех”, - сказал политик.

Анна Ковальська, депутат сеймика Подкарпатского воеводства, экс-вицемаршалек Подкарпатского воеводства, отметила, что успех региональной реформы зависит не только от того, сколько полномочий будет передано на местный уровень, но и от ресурсов, которыми местное сможет распоряжаться территориальная община.

“Все уровни самоуправления должны иметь не только полномочия, но и средства для их исполнения. Сколько власти, столько денег”, - подчеркнула Анна Ковальска.

Виталий Кулик рассказал и о фобиях относительно региональной реформы.

"Сильны опасения, что после местных выборов мы получим тяжелую ситуацию на Востоке и Юге, где большинство будет у Оппозиционного блока. Они будут лобировать ускорение передачи полномочий на места и расширение этих полномочий. Риски появления Херсонской народной республики или Причерноморской республики актуальны”, - сказал эксперт.

"Децентрализация - это реформа мирного времени. Слишком много изменений, рисков и фобий у политиков с этим связано", - отметил Виталий Кулик.

Олег Вострых, директор Высшей школы профессиональной политики, отметил, что власти при подготовке региональной реформы придется учитывать и предыдущие решения: т.н. "минские соглашения", закон об особом статусе Донбасса, закон об оккупированных территориях.

Юрий Романенко, директор центра политического анализа “Стратегема”, считает что руководсство страны имитирует региональную реформу, чтобы не упустить власть.

По его мнению, будущее Украины зависит от способности адаптироваться к глобальным тенденциям. “С одной стороны, идет передача функций национального государства наднациональным органам. С другой стороны, часть государственных полномочий вниз на уровень самоуправления. Страны, которые приспосабливаются к этим изменениям - наиболее динамичны и развиваются эффективно”, - подчеркнул Юрий Романенко.

“У нас нет никакого выбора - меняться или не меняться. Если Украина не будет меняться, она исчезнет как субъект”, - резюмировал политолог.