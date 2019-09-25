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Зеленский обсудил с Меркель подготовку к встрече лидеров "нормандской четверки"

06:17, 25 сентября 2019
Политика
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Владимир Зеленский и Ангела Меркель на полях 74-й Генассамблеи ООН / фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркельобсудили состояние подготовки к встрече лидеров стран "нормандской четверки" для согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Встреча прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Владимир Зеленский сообщил Ангеле Меркель о ситуации с безопасностью на востоке Украины, а также об усилиях украинской стороны по восстановлению разрушенного моста вблизи Станицы Луганской", - говорится в сообщении.

Глава государства подтвердил, что Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию на Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов.

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"Со своей стороны федеральный канцлер Германии подчеркнула неизменность поддержки со стороны ФРГ усилий Украины, направленных на установление мира на востоке страны, а также отметила важность тщательной подготовки встречи в "нормандском формате" для достижения эффективных результатов", - информирует пресс-служба президента Украины.

Как сообщалось, 19 и 20 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко и глава МИД Германии Хайко Маас в телефонном режиме обсуждали подготовку к проведению встречи нормандского формата на высшем уровне.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что пока конкретной даты встречи лидеров стран “нормандского формата” нет, но Украина настаивает на такой встрече еще в сентябре. 18 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что встреча лидеров стран "нормандского формата" должна была состояться во вторник, 17 сентября, однако Россия не смогла принять участие по техническим причинам.

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Теги: #Меркель#встреча в нормандском формате#Владимир Зеленский