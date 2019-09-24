Задержание экс-жены Князева с незадекларированными 650 тысячами евро: ГБР расследует халатность таможенников

По данным СМИ, польские правоохранители задержали трех граждан Украины, среди них и бывшую жену главы Нацполиціии, на таможенной границе "Hrebenne - Рава-Русская".

Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками одного из таможенных постов Львовской таможни, что способствовало вывозу незадекларированных наличных денежных средств в сумме 650 тысяч евро.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

Производство открыто на основании сообщений в СМИ.

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"По информации, распространенной в СМИ: правоохранители Республики задержали трех граждан Украины и гражданина Хорватии на таможенной границе "Hrebenne - Рава-Русская" – у них изъяли незадекларованные наличные деньги в сумме 650 тысяч евро. До этого упомянутые лица беспрепятственно прошли таможенный досмотр на украинском пункте пропуска. Среди задержанных – бывшая жена одного из руководителей Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

Источник в ГБР подтвердил УНИАН, что речь идет о бывшей жене Князева Виктории Князевой.

Таможенникам инкриминируют служебную халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей через недобросовестное отношение к ним, если оно повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 сентября, Князев подал заявление об отставке с должности главы Национальной полиции Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции, не объяснив причин своего решения.

Заявление Князева об отставке должен рассмотреть Кабинет министров на своем заседании и принять соответствующее решение.