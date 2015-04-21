Военному РФ дали всего два года тюрьмы за расстрел украинского майора год назад в Крыму

Об этом российский адвокат похищенной и удерживаемой в российской тюрьме украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко Марк Фейгин сообщил в Twitter.

"13 марта Крымский военный гарнизонный суд вынес приговор срочнику Зайцеву за убийство офицера ВСУ Карачевского. Помните? 2 года дали, да...", - написал Фекйгин.

Он отметил, что, "значит, за убитого украинского офицера дали россиянину 2 года. А невиновная Савченко уже 10 месяцев отсидела за якобы пособничество в убийстве".

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля 2014 года украинский майор Карачевский был расстрелян из автомата в Новофедоровке в Крыму.

На тот момент начальник Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев сообщил: «В 22.50 в результате конфликта между украинскими офицерами и российскими солдатами выстрелами из автомата был убит майор Станислав Карачевский. Убийство произошло на 5-м этаже общежития, где проживал украинский военный персонал Сакской авиабазы». Тогда планировалось, что 9 апреля Карачевский должен был убыть на материковую Украину. Украинские офицеры, по данным Селезнева, были без оружия.

Следственный комитет РФ задержал российского военнослужащего, убившего майора ВСУ.