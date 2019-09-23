Зеленский отреагировал на смертельные ДТП последних дней и дал поручение Кабмину

Президент указал правительству на необходимость включить безопасность пассажирских перевозок в первоочередные приоритеты своей работы.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров взять на контроль расследование дорожно-транспортных происшествий, которые произошли в течение последних дней в Одесской и Житомирской областях, и осуществить необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев.

Об этом сообщается на странице Офиса президента в Facebook.

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Отмечается, что Зеленский выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в масштабных смертельных ДТП в Одесской и Житомирской областях, которые произошли в течение последних дней.

"Глава государства поручил Кабинету министров Украины взять на контроль расследование аварий, а также обязал правительство осуществить необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский указал Кабмину на необходимость включить безопасность пассажирских перевозок в первоочередные приоритеты своей работы.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области в результате столкновения маршрутки и автоцистерны погибли 9 человек, еще четверо были госпитализированы. Водителя грузовика задержали.

22 сентября вблизи с. Большой Молодьков Новоград-Волынского района Житомирской области водитель «DAF» с полуприцепом (цистерна) не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением «Житомир-Яремча», который стоял на обочине дороги. В результате ДТП погибли девять человек, еще 11 получили травмы.