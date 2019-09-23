Депутат райсовета рассказал о нападении пьяного Рищука, которого связывают с убийством Гандзюк

Роман Чухалов рассказал, что по факту нападения он обратился в полицию, а сейчас находится в Олешковской районной больнице.

Депутат Херсонского облсовета от БПП Евгений Рищук избил депутата Олешковского райосовета от РПЛ Романа Чухалова в селе Праве Саги Олешковского района Херсонской области на празднике «День села».

Как рассказал корреспонденту УНИАН Роман Чухалов, он на этом празднике обеспечивал музыкальное оформление.

«Находился там и Евгений Рищук. Поздно вечером, уже после завершения праздника, он ко мне подошел и вызвал для разговора. Мы отошли, и Рищук неожиданно для меня нанес мне два удара в голову. Я упал. Когда очнулся, понял, что лежу на земле, а с меня стаскивают Рищука», - рассказал Чухалов.

По его словам, депутат облсовета был нетрезв, а причиной для такого его поведения, как считает Чухалов, могли быть разногласия в видениях различных вопросов жизни района.

«Ранее мы общались, спорили, но серьезных конфликтов между нами не было. Возможно, под влиянием алкоголя Рищук решил выяснить отношения со мной руками», - сказал депутат Олешковского райосовета.

Роман Чухалов рассказал, что по факту нападения он обратился в полицию, а сейчас находится в Олешковской районной больнице:

«Жду заключения медиков. Возможно, у меня сотрясение мозга».

С Евгением Рищуком пообщаться не удалось: он сначала не отвечал на звонки, а потом отключил телефон.

Начальник отдела коммуникаций ГУ Нацполиции Украины в Херсонской области Ирина Атаманенко рассказала корреспонденту УНИАН, что заявление от Романа Чухалова поступило в полицию 22 сентября в 23.30.

«На данный момент возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины («Умышленное нанесение легких телесных повреждений»), другие решения по поводу правовой квалификации инцидента будут приняты после выводов медиков о состоянии здоровья пострадавшего. Сейчас идут следственные действия, выясняются все обстоятельства происшествия», - рассказала Ирина Атаманенко.

Как сообщал УНИАН, в селе Правые Саги Олешковского района, на празднике Дня села, экс-заместитель главы Херсонской ОГА, депутат облсовета от БПП Евгений Рищук избил депутата Олешковского райсовета Романа Чухалова.