"Формула Штайнмайера" является основой будущего законопроекта - помощник Зеленского

Вероятно, это законопроект о выборах на Донбассе.

"Формула Штайнмайера", которая регулирует порядок проведения выборов на Донбассе, ляжет в основу законопроекта.

Об этом в Facebook сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак.

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Ермак сообщил, что провел встречу в Офисе президента с активистами, чтобы обсудить формулу Штайнмайера и его роль в урегулировании ситуации на Донбассе.

«Процесс имплементации формулы имеет несколько этапов, это не разовое решение. Формула — это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение. Но это будет потом, а пока необходимо прекратить огонь. Над этим и работаем », — отметил он.

О каком именно законопроекте говорится, Ермак не уточняет. Но, вероятно, это законопроект о выборах на Донбассе.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко возразил, что формула Штайнмайера предусматривает амнистию боевиков террористических организаций «ДНР-ЛНР».

Как сообщал УНИАН, 18 сентября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, на которой советники согласовали четкую формулировку о проведении выборов.

Согласованная в Минске так называемая "формула Штайнмайера" регулирует вступление в силу закона об особом статусе Донбасса. Согласно новой формулировкой, закон применяется на временных условиях с момента проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ о признании результатов выборов.

Пристайко подчеркнул, что Украина согласится на проведение выборов на основе украинского законодательства, с серверами ЦИК Украины и с украинскими партиями и СМИ.