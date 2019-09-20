Никаких "ЛНР" и "ДНР": Пристайко назвал условия проведения выборов на Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допускает возможность поиска компромисса для введения международного контроля на неконтролируемом Украиной участке границы с РФ на момент проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Об этом Пристайко сказал в интервью интернет-изданию «Европейская правда».
На вопрос, могут ли быть выборы в отдельных районах Донбасса честными, если там находятся российские войска или если эта территория полностью находится под руководством так называемых «Л/ДНР», он ответил: «Выборы будут проводить на основе украинского закона о выборах. Мы не можем себе представить, каким образом их проводить в этом случае. Украинский закон не предусматривает никаких «ЛНР» и «ДНР», никаких иностранных вооруженных формирований. Это - исчерпывающий ответ».
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Пристайко допустил, что международный контроль границы может стать определенным компромиссом.
«Международный контроль также не предусмотрен нашим законом, но это может быть определенным компромиссом, которого мы достигнем в ходе разговора. Кто будут эти международные представители» Сколько их? На каких участках» Сколько людей обеспечивают безопасность? Это все - очень сложные вопросы, которые придется решать», - подчеркнул Пристайко.
Также министр напомнил уже озвученную позицию, что в последней редакции так называемой «формулы Штайнмайера» нет «никаких идей о границе, о наличии либо отсутствии вооруженных формирований».
«Сейчас, в сентябре 2019 года, советники «нормандской четверки» согласовали не «формулу Штайнмайера», а согласовали другую четкую формулировку. В ней также говорится, что закон об особом статусе применяется on temporary basis, то есть на временных условиях, с момента проведения выборов, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ того, что выборы соответствуют высоким стандартам», - заявил Пристайко.
При этом издание приводит последнюю редакцию этой формулы, которая звучит так: «Закон вступает в силу в 20.00 по местному времени в день голосования на досрочных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, который регулирует проведение местных выборов в упомянутых районах». Кроме того, «он будет действовать на временной основе до дня публикации окончательных выводов миссией БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, на основе сложившейся практики БДИПЧ ОБСЕ, о соответствии в целом досрочных местных выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов, а также украинскому законодательству, и в котором содержится ответ на вопрос, согласованное в «нормандском формате», одобренное в Трехсторонний контактной группой и направленное Украиной в её приглашении и действующим председателем ОБСЕ директору БДИПЧ».
«Этот закон продолжает действовать на постоянной основе в случае, если в окончательном отчете БДИПЧ ОБСЕ в соответствии с устоявшейся практикой приходит к выводу о том, что досрочные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинского законодательства, отвечая на вопрос, согласованный в «нормандском формате», одобренный в Трехсторонней контактной группе и направленный Украине в ее приглашении и действующим председателем ОБСЕ директору БДИПЧ», - говорится в «формуле Штайнмайера».
При этом Пристайко отметил, что 18 сентября в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе «не выполнила указание «нормандской четверки» о письменном согласовании текста этой формулы».
«Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой Трехсторонней контактной группе. А еще, действительно, представитель Украины выразил определенные замечания, которые, я думаю, будут проработаны позже», - заявил Пристайко.
«Возможно, к этому тексту, который обсуждается на Трехсторонний контактной группе, будет что-то добавлено или исключено, потому что именно для этого им и передали этот текст, чтобы они с ним работали. Во что он превратится - или он останется без изменений, или что-то будет добавлено - это должна решить Трехсторонняя контактная группа», - подчеркнул министр.
Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам переговоров в Минске 18 сентября заявила, что реализация «формулы Штайнмайера» возможна после полного прекращения огня, вывода оккупационных войск и техники, обеспечения условий для работы Центральной избирательной комиссии и возвращения контроля над оккупированной частью украинской границы на Донбассе.