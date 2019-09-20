Никаких "ЛНР" и "ДНР": Пристайко назвал условия проведения выборов на Донбассе

При этом Пристайко допускает возможность поиска компромисса для введения международного контроля на границе на момент проведения выборов на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допускает возможность поиска компромисса для введения международного контроля на неконтролируемом Украиной участке границы с РФ на момент проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом Пристайко сказал в интервью интернет-изданию «Европейская правда».

На вопрос, могут ли быть выборы в отдельных районах Донбасса честными, если там находятся российские войска или если эта территория полностью находится под руководством так называемых «Л/ДНР», он ответил: «Выборы будут проводить на основе украинского закона о выборах. Мы не можем себе представить, каким образом их проводить в этом случае. Украинский закон не предусматривает никаких «ЛНР» и «ДНР», никаких иностранных вооруженных формирований. Это - исчерпывающий ответ».

Читайте такжеПосол рассказал о личной беседе со Штайнмайером на фоне разговоров о его "формуле"

Пристайко допустил, что международный контроль границы может стать определенным компромиссом.

«Международный контроль также не предусмотрен нашим законом, но это может быть определенным компромиссом, которого мы достигнем в ходе разговора. Кто будут эти международные представители» Сколько их? На каких участках» Сколько людей обеспечивают безопасность? Это все - очень сложные вопросы, которые придется решать», - подчеркнул Пристайко.

Также министр напомнил уже озвученную позицию, что в последней редакции так называемой «формулы Штайнмайера» нет «никаких идей о границе, о наличии либо отсутствии вооруженных формирований».

«Сейчас, в сентябре 2019 года, советники «нормандской четверки» согласовали не «формулу Штайнмайера», а согласовали другую четкую формулировку. В ней также говорится, что закон об особом статусе применяется on temporary basis, то есть на временных условиях, с момента проведения выборов, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ того, что выборы соответствуют высоким стандартам», - заявил Пристайко.

При этом издание приводит последнюю редакцию этой формулы, которая звучит так: «Закон вступает в силу в 20.00 по местному времени в день голосования на досрочных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, который регулирует проведение местных выборов в упомянутых районах». Кроме того, «он будет действовать на временной основе до дня публикации окончательных выводов миссией БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, на основе сложившейся практики БДИПЧ ОБСЕ, о соответствии в целом досрочных местных выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов, а также украинскому законодательству, и в котором содержится ответ на вопрос, согласованное в «нормандском формате», одобренное в Трехсторонний контактной группой и направленное Украиной в её приглашении и действующим председателем ОБСЕ директору БДИПЧ».

«Этот закон продолжает действовать на постоянной основе в случае, если в окончательном отчете БДИПЧ ОБСЕ в соответствии с устоявшейся практикой приходит к выводу о том, что досрочные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинского законодательства, отвечая на вопрос, согласованный в «нормандском формате», одобренный в Трехсторонней контактной группе и направленный Украине в ее приглашении и действующим председателем ОБСЕ директору БДИПЧ», - говорится в «формуле Штайнмайера».

При этом Пристайко отметил, что 18 сентября в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе «не выполнила указание «нормандской четверки» о письменном согласовании текста этой формулы».

«Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой Трехсторонней контактной группе. А еще, действительно, представитель Украины выразил определенные замечания, которые, я думаю, будут проработаны позже», - заявил Пристайко.

«Возможно, к этому тексту, который обсуждается на Трехсторонний контактной группе, будет что-то добавлено или исключено, потому что именно для этого им и передали этот текст, чтобы они с ним работали. Во что он превратится - или он останется без изменений, или что-то будет добавлено - это должна решить Трехсторонняя контактная группа», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам переговоров в Минске 18 сентября заявила, что реализация «формулы Штайнмайера» возможна после полного прекращения огня, вывода оккупационных войск и техники, обеспечения условий для работы Центральной избирательной комиссии и возвращения контроля над оккупированной частью украинской границы на Донбассе.