Трамп через своего адвоката выдвигал требования Зеленскому - сенатор США

Сенатор Крис Мерфи отметил, что посоветовал Зеленскому игнорировать требования представителей Трампа.

Президент США Дональд Трамп через своего адвоката Рудольфа Джулиани выдвигал требования президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом у себя в Twitter сообщил сенатор-демократ Крис Мерфи, который недавно побывал в Украине и встретился с Зеленским, передает Громадське.

По его словам, он обсудил с президентом Украины неожиданное прекращение помощи США и "неуместные требования", которые передавали представители Трампа.

"Очевидный вопрос, который задавали в Киеве, связаны ли эти две вещи. Во время нашей встречи Зеленский явно не связывал их, но он был очень обеспокоен из-за прекращения помощи и очень информирован о разговорах, которые Руди Джулиани вел с его командой", - рассказал сенатор.

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Мерфи отметил, что посоветовал Зеленскому игнорировать требования представителей Трампа. По его словам, президент Украины с этим согласился.

Сенатор добавил, что не знает, какие именно это были требования.

"Но мне было понятно, что украинские чиновники обеспокоены последствиями игнорирования требований Джулиани", - написал он.

Мерфи отметил, что Конгресс США не может игнорировать ситуацию, когда президент через своего официального представителя просит правительство иностранного государства "накопать" грязь о его политических оппонентах.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опроверг, что президент США Дональд Трамп давил на президента Владимира Зеленского во время телефонного разговора.

Ранее три комитета Палаты представителей Конгресса США заявили, что начали "широкомасштабное расследование" сообщений о том, что президент Дональд Трамп, его адвокат Руди Джулиани и, возможно, другие оказывали давление на правительство Украины, чтобы склонить его к содействию кампании по переизбранию Трампа.