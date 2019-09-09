В Конгрессе США начали расследование в отношении Трампа, Джулиани и давления на Украину

Дело касается возможного влияния на предстоящие президентские выборы в США.

Три комитета Палаты представителей Конгресса США заявили в понедельник, что начали "широкомасштабное расследование" сообщений о том, что президент Дональд Трамп, его адвокат Руди Джулиани и, возможно, другие оказывали давление на правительство Украины, чтобы склонить его к содействию кампании по переизбранию Трампа.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Читайте такжеWashington Post: Трамп пытается шантажировать Украину

Представитель демократов, который возглавляет комитеты по вопросам разведки, наблюдения и иностранным делам Палаты обратился к Белому дому и Государственному департаменту с просьбой предоставить информацию о том, что они назвали попытками "манипулировать украинским правосудием".

Трамп и некоторые другие республиканцы ранее спрашивали, не было ли конфликта интересов в том, что Хантер Байден, сын бывшего вице-президента-демократа Джо Байдена, ныне кандидата в президенты, был членом правления украинской газовой компании Burisma, членов которой обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Напомним, издание The New York Times опубликовало материал, в котором говорится о том, что через несколько месяцев после отмены поездки в Украину на фоне обвинений в смешении партийной политики с дипломатией США, личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани возобновил свое давление на украинское правительство, требуя открыть расследование против политических оппонентов его босса.