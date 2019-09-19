Зеленский назначил нового главу Винницкой ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владислава Скальского председателем Винницкой областной государственной администрации вместо уволенного с этой должности Валерия Коровия.
Соответствующие указы №706/2019 и №705/2019 от 18 сентября размещены на сайте главы государства.
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Как сообщал УНИАН, Валерий Коровий занимал должность председателя Винницкой ОГА с 28 февраля 2015.
Владислав Скальский родился 18 января 1976 г. Винница. Закончил Винницкий государственный технический университет по специальности «теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна».
С 24 июня 2016 года занимал должность заместителя Винницкого городского председателя.
Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский назначил Александра Стадника председателем Николаевской областной государственной администрации.