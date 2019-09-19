Зеленский назначил нового главу Винницкой ОГА

Им стал Владислав Скальский, который ранее занимал должность заместителя Винницкого городского председателя.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владислава Скальского председателем Винницкой областной государственной администрации вместо уволенного с этой должности Валерия Коровия. Соответствующие указы №706/2019 и №705/2019 от 18 сентября размещены на сайте главы государства. Читайте такжеВ Запорожье представили нового главу ОГА Как сообщал УНИАН, Валерий Коровий занимал должность председателя Винницкой ОГА с 28 февраля 2015. Владислав Скальский родился 18 января 1976 г. Винница. Закончил Винницкий государственный технический университет по специальности «теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна». С 24 июня 2016 года занимал должность заместителя Винницкого городского председателя. Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский назначил Александра Стадника председателем Николаевской областной государственной администрации.

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