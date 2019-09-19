Зеленский назначил главу Николаевской ОГА

Руководителем Николаевщины стал Александр Стадник.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Стадника главой Николаевской областной государственной администрации.

Соответствующий указ № 707/2019 размещен на сайте главы государства.

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«Назначить Стадника Александра Васильевича главой Николаевской областной государственной администрации», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 11 июня Зеленский уволил Алексея Савченко с должности главы Николаевской ОГА. В тот же день президент возложил на первого заместителя главы Николаевской ОГА Вячеслава Боня временное исполнение обязанностей руководителя облгосадминистрации.

19 августа Зеленский уволил Боня от временного исполнения обязанностей главы ОГА.

Справка УНИАН. Стадник родился в 1977 году. В 2006 году окончил Киевский национальный университет внутренних дел по специальности "правоведение". С 2012 года работал в органах налоговой инспекции. С 2015 по 2017 годы занимал должность главы районного управления Государственной налоговой инспекции в Днепровском районе ГУ ДФС в г. Киеве.