Гонтареву после нападений позвали в США

Конгрессмен от Демократической партии Марси Каптур подчеркнула, что в США внимательно наблюдают за событиями вокруг экс-главы НБУ.

Бывшую главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву пригласили в США для общения с американскими законодателями.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Отмечается, что сопредседатель группы поддержки Украины в Палате представителей США, конгрессмен от Демократической партии Марси Каптур 18 сентября выразила обеспокоенность по поводу нападений на Гонтареву.

«Мы наблюдаем за этими событиями очень внимательно. Мы просто не можем принять мысль, что страх и криминал, убийство и разрушение-это путь к будущему», – сказала Каптур.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 сентября неизвестные подожгли дом Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом. В результате пожара дом полностью сгорел.

С мая дом использовался как дачный, до сентября территория домовладения находилась под охраной шести работников. На момент возникновения пожара на месте был лишь один охранник.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал поджог дома Гонтаревой проявлением криминального давления. Президент Владимир Зеленский же ожидает от правоохранителей скорейшего расследования относительно возникновения пожара и поручил подключиться к расследованию главу СБУ Ивану Баканову.

26 августа Гонтареву сбил автомобиль на пешеходном переходе в центре Лондона, после чего ее госпитализировали в больницу с серьезными травмами.

Кроме того, Гонтарева заявила, что 5 сентября ночью в Киеве сгорел автомобиль семьи ее старшего сына, зарегистрированный на ее невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева.