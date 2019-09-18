Апелляционная палата ВАСУ заочно арестовала одного из подозреваемых в деле "Роттердам+"

Апелляционная палата ВАСУ отменила решение Соломенского райсуда Киева, которым было отказано в удовлетворении ходатайства о заочном аресте служащего НКРЕКУ.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины заочно арестовала заместителя начальника управления энергорынка Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) Владимира Бутовского, который является одним из подозреваемых по делу «Роттердам+».

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В САП заметили, что Бутовский подозревается в злоупотреблениях при применении так называемой формулы «Роттердам+», убытки от которой достигают более 18 млрд 868 млн грн. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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«Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины поддержала позицию прокуроров САП и постановила решение о предоставлении разрешения на задержание с целью привода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей заместителя начальника управления энергорынка НКРЕКУ Владимира Бутовского», - говорится в сообщении.

Таким образом, Апелляционная палата ВАСУ отменила определение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева, которым было отказано в удовлетворении ходатайства Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры о заочном аресте служащего НКРЕКУ.

Как сообщал УНИАН, 8 августа детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы «Роттердам+», в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесены убытки на сумму 18,87 млрд грн.

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По данным НАБУ, речь идет об экс-главе НКРЕКУ Дмитрии Вовке, действующем директоре ГП «Оператор рынка» (который на момент введения «Роттердам+» был членом НКРЕКУ), начальнике отдела НКРЕКУ, руководителе управления НКРЕКУ, заместителе коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевого оператора рынка теплогенерации Украины, директоре департамента одной из компаний этой группы.

Действия всех шести человек квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество.

Вовк объявлен в международный розыск. 5 сентября, руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что Вовк скрывается в Брюсселе, куда уехал из Киева еще в апреле.