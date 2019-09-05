Экс-глава Нацкомиссии по тарифам Вовк скрывается в Брюсселе - Холодницкий

Дмитрий Вовк объявлен в международный розыск.

Объявленный в международный розыск бывший глава Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк с апреля находится в Брюсселе.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

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По его словам, “Действительно есть постановление суда. Господин Вовк почему-то решил пойти по стопам одного из народных депутатов, которые уже три года скрываются от следствия, и решил коммуницировать с правоохранительными органами через Facebook. По последней информации, с апреля он находится в Брюсселе”.

Как сообщал УНИАН, 8 августа детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении шестерым лицам, причастным к введению так называемой формулы "Роттердам+", в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесен ущерб на сумму 18,87 млрд грн.

По данным НАБУ, речь идет о Вовке, действующем директоре ГП «Оператор рынка» (который на момент введения «Роттердам+» был членом НКРЭКУ), начальнике отдела НКРЭКУ, руководителе управления НКРЭКУ, заместителе коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевого оператора рынка теплогенерации Украины, директоре департамента одной из компаний этой группы.

Действия всех шести лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество.

Соломенский районный суд Киева отклонил ходатайство прокурора САП о заочном избрании Вовку меры пресечения в виде содержания под стражей в деле. САП не соглашается с таким решением суда и будет подавать апелляцию.

20 августа стало известно, что Вовк объявлен в международный розыск.