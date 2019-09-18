Генпрокурор созывает совещание по расследованию поджога дома Гонтаревой

Сейчас полиция выясняет истинные обстоятельства пожара и проверяет все возможные версии по делу.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка сегодня, 18 сентября, проведет совместное совещание прокуроров и следователей, которые расследуют поджог дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Читайте такжеГолые стены: появилось видео последствий пожара в доме Гонтаревой

Отмечается, что совещание созывается с целью быстрого расследования пожара.

Сейчас под руководством прокуратуры полиция проводит неотложные следственные действия, направленные на установление действительных обстоятельств пожара и проверку всех возможных версий по делу.

Уголовное производство начато по факту умышленного уничтожения имущества, его расследование взято на контроль руководством ГПУ.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 сентября неизвестные подожгли дом Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом. В результате пожара дом полностью сгорел.

С мая дом использовался как дачный, до сентября территория домовладения находилась под охраной шести работников. На момент возникновения пожара на месте был лишь один охранник.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал поджог дома Гонтаревой проявлением криминального давления. Президент Владимир Зеленский же ожидает от правоохранителей скорейшего расследования относительно возникновения пожара и поручил подключиться к расследованию главе СБУ Ивану Баканову.

26 августа Гонтареву сбил автомобиль на пешеходном переходе в центре Лондона, после чего ее госпитализировали в больницу с серьезными травмами.

Кроме того, Гонтарева заявила, что 5 сентября ночью в Киеве сгорел автомобиль семьи ее старшего сына, зарегистрированный на ее невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева.