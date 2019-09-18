Рябошапка назвал ключевые аспекты законопроекта о реформе прокуратуры

По словам генпрокурора, это запуск переаттестации прокуроров и возможность обновления и очищения их кадрового состава.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка отмечает, что ключевым аспектом президентского законопроекта о реформе прокуратуры является запуск процесса переаттестации прокуроров и возможность обновления и очищения их кадрового состава.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос об основных новеллах президентского проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" (№1032).

Рябошапка отметил, что органы прокурорского самоуправления продолжат работать. "Совет прокуроров продолжает работать. Более того, он получит новую функцию. Эта функция очень важна, она связана с урегулированием конфликта интересов среди прокуроров. Совет прокуроров и в дальнейшем будет осуществлять защиту прокуроров от давления: наружного или внутреннего", - сказал Рябошапка.

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Кроме того, добавил он, "немного переформатируется" орган, который будет осуществлять дисциплинарное производство в отношении прокуроров. "Раньше это была Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, сейчас это будут кадровые комиссии, их будет создано несколько", - отметил генпрокурор.

По словам Рябошапки, "прокурор не будет иметь абсолютной власти относительно увольнения или назначения прокуроров, поскольку основания для увольнения четко определены в законе: их не стало меньше, их не стало больше".

Он отметил, что "ключевым аспектом" законопроекта является то, что "запускается процесс переаттестации прокуроров, и дается возможность для обновления и очищения кадрового состава прокуроров".

"Мы к этому процессу хотели бы привлечь как представителей международных организаций, наших иностранных партнеров, так и экспертов гражданского общества. Чтобы процесс был открытым, и чтобы это в очередной раз не превратилось в профанацию", - рассказал генпрокурор.

По его словам, переаттестация дает возможность оценить кадровый состав и кандидатов, в том числе с учетом оснований, которые, например, стали причиной для люстрации. "Какая была биография у человека, где он работал, какие решения принимал на этой должности", - сказал Рябошапка и добавил, что таким образом можно будет оценить добропорядочность и профессиональную пригодность этих людей.

Генпрокурор также отметил, что процесс переаттестации будет достаточно длительным, учитывая количество прокуроров в стране - 11 тысяч.

"Я думаю, что максимум вся реформа затянется где-то года на два", - сказал Рябошапка.

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Также, отвечая на вопрос относительно возможного повышения заработной платы прокуроров, он отметил, что речь может идти о ее повышении в 1,5-2 раза.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о первоочередных мерах по реформе органов прокуратуры (№1032), внесенный президентом в парламент 29 августа.

Законопроектом предлагается изменить требования к кандидату на должность генерального прокурора, переименовать Генеральную прокуратуру в Офис генерального прокурора и ликвидировать военные прокуратуры.

Так, законопроектом планируется установить, что систему прокуратуры Украины составляют Офис генерального прокурора (ныне - Генеральная прокуратура Украины); областные прокуратуры (ныне - региональные прокуратуры), окружные прокуратуры (ныне - местные прокуратуры), Специализированная антикоррупционная прокуратура. При этом из перечня исключаются военные прокуратуры.

Законопроектом предусмотрено, что на должность генпрокурора может быть назначен гражданин Украины, который, в частности, имеет высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее 5 лет (в настоящее время - имеет высшее образование и стаж работы в области права или опыт работы в законодательном и/или правоохранительном органе не менее 5 лет).