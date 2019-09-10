Рада в первом чтении одобрила реформу прокуратуры

Представитель президента в КСУ считает, что реформа органов прокуратуры от 2014 года не привела к ее открытости.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении президентский проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры (№1032).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 287 из 386 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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«Реформа органов прокуратуры, которая состоялась с 2014 года с принятием нового закона о прокуратуре, не привела к тому, чтобы прокуратура стала более открытой к профессионалам, которые могут на основании своих профессиональных знаний, на основании своего опыта претендовать на занятие руководящих должностей в органах прокуратуры. Если даже специалист высочайшего уровня желает занимать должность в органах прокуратуры, он вынужден пройти с самых начал первоочередных должностей в органах прокуратуры», - сказал, представляя законопроект, народный депутат от «Слуги народа», представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

Кроме того, отметил он, в прокуратуре есть два органа, которые себя «дискредитировали и показали свою полную неспособность обеспечить нормальное функционирование, профессиональный подбор в органы прокуратуры». По его словам, речь идет о Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) и Совете прокуроров.

«Этим законопроектом предлагается отмена военной прокуратуры одновременно с предоставлением генеральному прокурору права создавать специализированные прокуратуры на уровне Офиса генерального прокурора, которым предлагается заменить Генеральную прокуратуру, на уровне региональных прокуроров прокуратуры и областных прокуратур», - сказал Вениславский.

Он добавил, что фактически предлагается изменить структуру органов прокуратуры и временно остановить деятельность КДКП и Совета прокуроров. «Для того чтобы своими приказами генеральный прокурор определял порядок отбора на эти должности, порядок привлечения к дисциплинарной ответственности», - пояснил Вениславский и добавил, что законопроект должен обеспечить эффективную деятельность органов прокуратуры.

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Как сообщал УНИАН, 29 августа президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры (№ 1032).

Законопроектом предлагается изменить требования к кандидату на должность генерального прокурора, переименовать Генеральную прокуратуру в Офис генерального прокурора и ликвидировать военные прокуратуры.

Так, законопроектом планируется установить, что систему прокуратуры Украины составляют Офис генерального прокурора (ныне - Генеральная прокуратура Украины); областные прокуратуры (ныне - региональные прокуратуры); окружные прокуратуры (ныне - местные прокуратуры); Специализированная антикоррупционная прокуратура. При этом из перечня исключаются военные прокуратуры.

Законопроектом предусмотрено, что на должность генпрокурора может быть назначен гражданин Украины, который имеет высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее 5 лет (сейчас - имеет высшее образование и стаж работы в области права или опыт работы в законодательном и/или правоохранительном органе не менее 5 лет).

Сегодня, 10 сентября, на заседании Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности принял решение рекомендовать парламенту принять за основу и в целом указанный законопроект.

Участники заседания отмечали, что принимать законопроект предлагается с предложениями комитета. На заседании комитета присутствовал, в частности, генеральный прокурор Руслан Рябошапка.