Лидеры всех фракций Киевсовета 19 сентября соберутся на сессию - Кличко

Столичный мэр Виталий Кличко сообщил, что сессию горсовета необходимо провести для решения ряда безотлагательных вопросов.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что лидеры всех 5 фракций городского совета договорились 19 сентября провести сессию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко сказал на пресс-конференции по итогам консультаций с председателями депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва.

"Встреча и консультации только что состоялись. Лидеры всех 5 фракций договорились о проведении сессии", - отметил Кличко.

Он добавил, что заседание договорились провести в четверг, 19 сентября.

Мэр заявил, что Киевсовет должен решить актуальные для города вопросы, в частности, вопросы социальных выплат, надбавок педагогам, зарплат работникам транспортной отрасли и подготовки к отопительному сезону.

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"Это те вопросы, которые надо решить безотлагательно", - заявил Кличко.

Он выразил надежду, что депутаты соберутся на сессию.

"Я надеюсь, несмотря на то, что все сегодня делается, чтобы дестабилизировать ситуацию в столице, внести хаос, депутаты таки соберутся, понимая свою ответственность перед киевлянами, которые их избрали, которым они подотчетны", - добавил Кличко.

Мэр сообщил, что завтра председатели проведут заседание фракций, выяснят количество депутатов, которые придут на сессию.

Также он сообщил, что разговор с председателями фракций был откровенным, и высказал мнение, при каких условиях могут состояться внеочередные выборы депутатов Киевсовета.

"Кто-то пытается построить новую политическую силу, кто-то пытается перейти в другую, кто-то имеет какие-то политические планы... Если они имеют такие планы, они должны прийти и проголосовать за то, от чего зависит жизнедеятельность города, а не ставить свои персональные амбиции перед интересами киевлян", - заявил Кличко.

"Если такое не произойдет, и персональные амбиции будут иметь верх, если им наплевать на интересы киевлян, они не хотят больше работать, тогда не остается ничего другого, как обращаться в Верховную Раду о прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва. Я другого пути, к сожалению, не вижу, если умышленно Киевсовет не будет работать", - подчеркнул Кличко.

Также он заявил о готовности участвовать в следующих выборах городского головы.

"На следующих выборах я буду баллотироваться на должность мэра. Я буду также вести свою политическую силу", - сказал Кличко.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября после длительного перерыва заседание Киевсовета не состоялось (последнее прошло 16 мая), потому что в сессионном зале не было кворума.

В связи с этим Кличко объявил о начале консультаций с председателями фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва.

В партии «Слуга народа» заявили, что будут инициировать досрочные выборы в столице – как мэра, так и Киевского городского совета.

В то же время, на сайте Верховной Рады появился проект закона, которым предусмотрено 8 декабря провести внеочередные выборы городского головы Киева и депутатов городского совета.