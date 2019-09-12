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В "Слуге народа" будут инициировать досрочные выборы в столице – как мэра, так и Киевсовета

12:26, 12 сентября 2019
Политика
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В ближайшее время предложение будет вынесено на голосование Верховной Рады / Фото УНИАН

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил народный депутат Украины от «Слуги народа» Александр Ткаченко.

«Сегодня Киевсовет в очередной раз не собрался на свое заседание, что свидетельствует о фактической импотенции киевской власти - с одной стороны, и недееспособности мэра в управлении городом. Поэтому мы выступим с инициативой досрочных выборов как мэра, так и Киевсовета, и полной перезагрузки власти в городе, как того давно хотят киевляне», - сказал Ткаченко.

При этом планируется, что выборы будут проводиться уже по новому закону о столице, проект которого сейчас готовится и в ближайшее время будет вынесен на голосование Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 сентября, в Киевсовете не было кворума для открытия пленарного заседания. С трибуны мэр Киева Виталий Кличко объявил о начале консультаций с главами фракций и групп относительно досрочного прекращения полномочий Киевсовета VIII созыва.

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Теги: #Кличко#выборы#Киевсовет#мэр Киевапогода в Киеве