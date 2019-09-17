Журналисты рассказали, как экс-мэр Ирпеня Карплюк проворачивал аферы на сотни миллионов гривень (видео)

Против Владимира Карплюка уже возбуждено более десяти уголовных производств.

Владимир Карплюк, он же бывший мэр Ирпеня, человек очень известный и влиятельный, ибо именно он проворачивал аферы на сотни миллионов гривень.

Об этом рассказывается в сюжете программы Гроши.

Против Карплюка уже возбуждено более десяти уголовных производств. Журналисты рассказали, за какие именно аферы открыты эти дела.

При мэрстве Владимира Карплюка в городе Ирпень началась массовая застройка, а также был изменен генплан города на скандальной сессии.

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Еще в 2018 году на границе города началось строительство жилого комплекса, в состав которого должны войти 72 высотки согласно плану. Однако застройщик Игорь Оверко, которого называют "карманом" Карплюка, так и не сдержал обещания и не начал строительство школы возле ЖК.

Изменения в генплан города были внесены незаконно, за что на Карплюка также открыто дело.

Изюминкой среди афер экс-мэра стало прокладывание дороги к этому же ЖК за государственный счет, путем перевода денег на фирму-прокладку, владельцем которой зарегистрирован покойник и украдено около 20 миллионов гривень.

Сейчас все суды по этим делам становились на сторону застройщика, но на них были поданы апелляции, сам мэр на запросы и звонки журналистов не отвечает.