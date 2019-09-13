Денисова о переговорах по обмену с РФ: "Новые списки Украина не передавала"

Она подчеркнула, что работа над освобождением незаконно заключенных Кремлем украинцев продолжается.

Украинская сторона не подавала России новых списков с фамилиями незаконно заключенных граждан на обмен.

Как сообщила hromadske уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, Украина передала России список лиц, которых требует освободить еще в июле 2019-го. Тогда Денисова обменялась спискам с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

Она подчеркнула, что работа над освобождением незаконно заключенных Кремлем украинцев продолжается.

Денисова уточнила, что пока речь идет о 113 украинцах, фамилии которых уже имеет российская сторона.

Читайте такжеЗеленский: сейчас мы готовым списки и ждем следующего обмена заключенными

13 сентября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал следующий этап обмена пленных с Россией. Он сказал: «Сейчас мы готовим другие списки и ждем следующий этап обмена».

7 сентября состоялся большой обмен пленных, из российского плена вернулись 35 украинцев. Среди них — 24 моряка, которых РФ захватила в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Павел Гриб и другие, чьи имена несколько лет подряд звучали почти на всех международных встречах как фамилии политзаключенных.

Однако, несмотря на масштабный обмен, по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в России и на оккупированных ею территориях остаются за решеткой минимум 115 украинцев. В частности — крымский активист Алексей Чирний, осужденный по делу так называемых «украинских диверсантов» Андрей Захтей, обвиняемый в шпионаже Валентин Выговский. Также российские власти не прекращают преследования крымских татар, на неподконтрольных территориях Донбасса содержат еще 227 украинцев.