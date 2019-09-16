"Крымские" санкции не снимут с России до полной деоккупации полуострова - Волкер

То же самое, заверил спецпредставитель США, касается и других введенных в отношении РФ санкций.

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Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что введенные против России за аннексию Крыма санкции останутся в силе до полной деоккупации полуострова.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "1+1".

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По словам Волкера, США и Евросоюз много работают, чтобы быть уверенными, что санкции будут оставаться до тех пор, пока Россия не выполнит своих обязательств.

"Санкции по Крыму останутся настолько долго, насколько Россия будет продолжать оккупацию Крыма", - отметил спецпредставитель США. То же самое, добавил Волкер, касается и остальных санкций против России.

Как сообщал УНИАН, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что участники "Нормандской четверки" и США готовы помочь России найти "легкий путь", чтобы уйти с оккупированных украинских территорий.