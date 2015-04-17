В Евросоюзе осуждают убийства Бузины, Сухобока и Калашникова

В Европейском Союзе осуждают убийства украинских журналистов Олеся Бузины, Сергея Сухобока и бывшего народного депутата от Партии регионов Олега Калашникова и призывают провести независимое и прозрачное расследование этих преступлений.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом заявила Майя Косьянчич – пресс-секретарь верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерики Могерини.

«Мы осуждаем недавние убийства журналистов Олеся Бузины и Сергея Сухобока и бывшего депутата Олега Калашникова. Мы призываем к независимому и прозрачному расследованию всех этих случаев, чтобы ответственные за них были привлечены к ответственности», - заявила Косьянчич.

Она также выразила соболезнования родственникам и друзьям погибших.

Кроме того, пресс-секретарь напомнила о важности свободы слова и независимости средств массовой информации, включая безопасность журналистов.

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Как сообщал УНИАН, Сухобок умер в ночь на 13 апреля от полученных травм, его нашли окровавленным на улице в столице.

15 апреля у двери собственной квартиры в Киеве был застрелен экс-народный депутат от Партии регионов, один из организаторов антимайдана Калашников.

16 апреля в Киеве двое неизвестных в масках застрелили журналиста Бузину.