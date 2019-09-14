Разумков объяснил необходимость роспуска ЦИК

Спикер парламента сказал, что в ходе подготовки к следующим выборам необходимо обеспечить, чтобы не было вопросов к их легитимности.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объяснил необходимость роспуска Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Разумков сказал во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

Он заявил, что решение о формировании нового состава ЦИК будет "приниматься в ближайшее время".

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"По поводу кандидатур пока рано говорить", - заявил Разумков.

"Я уверен, что будет неплохой состав Центральной избирательной комиссии, но заранее забегать не буду", - сказал спикер парламента.

Также он сказал, что к распущенному составу ЦИК "были вопросы", в первую очередь, во время выборов президента. "Парламентские выборы были более спокойными, но тоже были некоторые вопросы к отдельным членам избирательной комиссии", - добавил он.

"Сегодня это кто-то связывает с предстоящими выборами. Действительно, выборы будут. Следующие выборы начинаются после того, как заканчиваются предыдущие - местные, парламентские, президентские, и надо сделать так, чтобы эти выборы были прозрачные, честные, и ни у кого не вызвало вопросов и дискуссий по поводу их легитимности", - заявил Разумков.

При этом у него спросили о проведении местных выборов на оккупированных территориях Донбасса.

"Это никак не связано с работой Центральной избирательной комиссии. Я уверен, что вчера Пристайко объяснял свою позицию и она понятна, что выборы на территории Украины должны проходить по законам Украины", - подчеркнул Разумков.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет проводить "фейковые выборы" на оккупированных территориях.

"У нас есть одна только одна Украина, и мы хотели бы, чтобы выборы прошли одновременно на территории всей страны - по нашим правилам... Чтобы был допуск партий и медиа, чтобы была безопасность на участках. Чтобы люди могли честно и открыто сделать свой вывод - кто должен представлять их в локальных местных громадах", - подчеркнул министр.

Пристайко отметил, что главная задача - сделать так, чтобы выборы состоялись уже на освобожденном Донбассе.