Украина не будет проводить "фейковые выборы" на оккупированных территориях - Пристайко

Министр иностранных дел подчеркнул, что задача Украины - сделать так, чтобы к 2020 году оккупанты освободили Донбасс.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет проводить "фейковые выборы" на оккупированных территориях.

Об этом министр заявил в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя свои предыдущие заявления относительно местных выборов на временно оккупированных территориях Донбасса.

"У нас есть одна только одна Украина, и мы хотели бы, чтобы выборы прошли одновременно на территории всей страны - по нашим правилам... Чтобы был допуск партий и медиа, чтобы была безопасность на участках. Чтобы люди могли честно и открыто сделать свой вывод - кто должен представлять их в локальных местных громадах", - подчеркнул министр.

Читайте такжеВерховная Рада распустила ЦИК

Пристайко отметил, что главная задача - сделать так, чтобы выборы состоялись уже на освобожденном Донбассе.

"Наша с вами задача, чтобы эти выборы состоялись так, как они должны состояться. Если мы к 2020 году сможем сделать, чтобы оккупант ушел с нашей земли, это и будет тот идеал, о котором я сегодня и говорил. Наша задача - сделать так, чтобы это время приблизилось. Мы не собираемся проводить еще много "фейковых выборов", которые уже были на той территории, которая все еще находится под контролем оккупантов", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 сентября, президент Владимир Зеленский отметил, что местные выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут проводиться только после вывода российских войск и по украинскому законодательству.