Зеленский представил нового главу Днепропетровской ОГА

Указ о назначении Александра Бондаренко президент подписал 13 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский в Днепре представил нового главу Днепропетровской областной государственной администрации Александра Бондаренко.

Как передает корреспондент УНИАН, во время представления президент Бондаренко дал два месяца испытательного срока, чтобы он мог проявить себя на посту.

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Зеленский отметил, что все председатели областных государственных администраций должны до Нового года показать себя на должностях, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В свою очередь новоназначенный председатель Днепропетровской ОГА поблагодарил Зеленского за кредит доверия, который команда облгосадминистрации «будет возвращать области и людям качественной работой».

«Я понимаю, что работы и приоритетов много: это и новый современный аэропорт, и дорога, и инфраструктурные проекты, и улучшения экологического состояния области. Главное – чтобы наши действия и амбиции делали лучше жизнь жителей области. Администрация будет работать эффективно и на результат», – заверил Бондаренко.

Также ожидается, что сегодня президент в рамках рабочей поездки в Днепр ознакомится с выполнением работ по реконструкции автодорожного моста №2, примет участие в турнире “самый сильный человек Украины 2019” и ознакомится с результатами выполненных работ по капитальному ремонту элементов благоустройства сквера “Прибрежный”.

13 сентября Зеленский своим указом назначил Бондаренко председателем Днепропетровской ОГА.

Бондаренко - украинский бизнесмен, общественный и политический деятель. Член правления Ассоциации выпускников Киево-Могилянской академии.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября в Запорожье представили нового председателя ОГА Виталия Туринка.