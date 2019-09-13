ОПОРА отреагировала на роспуск ЦИК

Представители организации также просят президента и Верховную Раду публично взять на себя обязательства по совершенствованию законодательства о Центризбиркоме, в том числе в части назначения и прекращения полномочий.

Гражданская сеть ОПОРА призывает президента Владимира Зеленского и Верховную Раду обеспечить прозрачный процесс подачи кандидатур в новый состав Центральной избирательной комиссии.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении сети.

Отмечается, что накануне голосования ОПОРА заявила об отсутствии убедительных оснований для применения президентом и парламентом статьи 31-1 закона "О Центральной избирательной комиссии", которая предусматривает возможность досрочного прекращения полномочий всего состава ЦИК.

Организация призывает депутатские фракции и группы обеспечить прозрачный и инклюзивный процесс подачи президенту предложений относительно кандидатур на должности ЦИК, а также гарантировать учет предложений всех без исключения фракций и групп в новом составе Центризбиркома на основе абсолютного или пропорционального равенства.

В ОПОРЕ отмечают, что такой подход соответствует общепризнанным демократическим стандартам формирования состава высших органов администрирования выборов и должен обеспечить профессиональную сбалансированность Комиссии, а также доверие к ее будущей деятельности.

Представители организации также просят президента и Верховную Раду публично взять на себя обязательства по совершенствованию законодательства о ЦИК, в том числе в части назначения и прекращения полномочий.

"Необходимо отменить положение закона ("О Центральной избирательной комиссии" - УНИАН) о возможности досрочного прекращения полномочий всего состава ЦИК, обеспечить надлежащую детализацию консультаций между президентом Украины и парламентом относительно кандидатур на должности членов ЦИК, гарантировать на законодательном уровне учет предложений всех депутатских фракций и групп. Также важно урегулировать особенности прекращения полномочий членов ЦИК в случае окончания срока их полномочий", - говорится в заявлении.

По мнению экспертов ОПОРЫ, в случае дальнейшего бездействия парламента и президента по совершенствованию законодательства о ЦИК, страну с большой вероятностью могут ожидать новые политические отставки ее членов.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 сентября, Верховная Рада приняла постановление о досрочном прекращении полномочий всего состава ЦИК.

Согласно законодательству, депутатские фракции не позднее следующего дня после досрочного прекращения полномочий всего состава Комиссии подают президенту предложения относительно персонального состава ЦИК. На основании этих предложений глава государства в течение трех дней вносит в Верховную Раду представление о персональном составе Комиссии.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что у фракции есть 35 человек, из которых они будут выбирать свои кандидатуры в будущий состав Центризбиркома.