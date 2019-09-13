В "Слуге народа" рассказали о 35 кандидатах в ЦИК

На вопрос, есть ли в их списке действующие народные депутаты, глава фракции ответил, что таких нет.

У фракции "Слуга народа" в настоящее время есть 35 человек, из которых они будут выбирать свои кандидатуры в будущий состав Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил лидер фракции Давид Арахамия, отвечая на вопрос, подготовили ли они уже свои предложения в состав ЦИК.

"Мы понимали, что рано или поздно ЦИК будет перезагружена. И у нас был длительный процесс такого рекрутинга. Сейчас есть порядка 35 кандидатов, кажется, из которых надо сделать шорт-лист таким, чтобы эти люди выглядели нормально с профессиональной точки зрения, с общественной точки зрения, которые могут нормально защищать интересы избирателей", - сказал депутат.

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Отвечая на уточнение о том, что у депутатов сжатые сроки для подготовки своих предложений, Арахамия заметил, что они могут "турбо-работать".

"В воскресенье кто-то будет работать над тем, чтобы сделать этот шорт-лист, провести все окончательные собеседования и потом подавать", - отметил Арахамия.

Кроме того, на вопрос, есть ли в их списке действующие народные депутаты, он ответил, что таких нет. В то же время он не назвал никаких фамилий из этого списка.